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РПЦ: у устроившего взрыв в гимназии были проблемы в "обычной" школе

Происшествия

Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий прокомментировал отношения бывшего ученика православной гимназии в Серпухове Владислава Струженкова со сверстниками. Как отметил архиерей, в учебное заведение при церкви подростка перевели потому, что у него "не складывались отношения" в предыдущей школе.

РПЦ: у устроившего взрыв в гимназии были проблемы в "обычной" школе

По словам архиепископа, то, что парня травили именно в гимназии это — "всякие домыслы" и им нет подтверждения.

"Наоборот… его перевели в православную гимназию из обычной школы, где он испытывал со стороны сверстников чувство неприязни. Я не знаю, травля это была или не травля, но отношения у него не совсем складывались в обычной общеобразовательной средней школе", — рассказал представитель РПЦ РИА Новости.

Архиерей подчеркнул, что у парня были доверительные отношения с преподавателями и настоятельницей монастыря.

"Я думаю, что после того, как следственные органы разрешат информацию в полной мере рассказать родителям, самим детям, я думаю, что свет прольётся на ту добрую и хорошую ситуацию, которая в гимназии существует", — резюмировал архиепископ.

Ранее Pravda.Ru писала о трагедии на территории православной гимназии в городе Серпухов. Бывший ученик Владислав Струженков устроил взрыв самодельной бомбы на крыльце монастыря. В результате пострадали 12 человек, самого "подрывника" доставили в реанимацию с тяжёлыми травмами. По сообщению СК, 18-летний бывший ученик гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом".

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Автор: Екатерина Широкова
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