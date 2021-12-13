СК возбудил уголовное дело после взрыва в Серпуховском женском монастыре

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва на территории Серпуховского женского монастыря, сообщается на официальном сайте ведомства.

По предварительной информации, преступление совершил бывший воспитанник православной приходской школы. Сотрудники следственно-криминалистической группы продолжают устанавливать подробности ЧП на месте происшествия.

"Председатель СК РФ поручил руководителю ГСУ СК РФ по Московской области Александру Старикову доложить о ходе расследования уголовного дела, которое было возбуждено по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ), — прокомментировали в профильном ведомстве.

Количество пострадавших в результате взрыва ещё уточняется, сказано на сайте Следкома.

В пресс-службе ГУМВД ранее сообщали, что 18-летний выпускник православной гимназии, расположенной неподалёку от монастыря, произвёл самоподрыв.

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