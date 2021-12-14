Разыскиваемая за присвоение 15 млн рублей и валюты кассир явилась в МВД Ачинска

В Красноярском крае сдалась полиции кассир банка в Ачинске, которую искали по подозрению в присвоении 15 млн рублей и валюты.

По информации регионального управления МВД, неделю назад в полицию обратился руководитель офиса одного из банков Ачинска, который заявил о хищении из учреждения 15 млн рублей, а также более 49 тысяч долларов и свыше 49 тысяч евро.

Правоохранители заподозрили в причастности к преступлению женщины 1991 года рождения, работавшей кассиром в офисе, из которого пропали деньги. В тот же день мать сотрудницы заявила в полицию о пропаже дочери.

В связи с инцидентом завели уголовное дело по статье УК РФ "Присвоение или растрата". В ходе его расследования один из оперативников высказал предположение, что матери подозреваемой известно, где та находится. После разговора с сотрудником угрозыска женщина убедила дочь перестать скрываться.

После этого подозреваемая явилась в полицию. Сейчас с ней работают сотрудники отдела полиции в Ачинске.

Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на мужа фигурантки дела, в последнее время она жаловалась на психологические проблемы.

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