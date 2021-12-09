В Москве задержали подозреваемого в сбыте 400 граммов героина

В Москве в городском округе Домодедово задержали подозреваемого в сбыте 400 граммов героина. Шесть свёртков с порошкообразным веществом полицейские нашли в носке у мужчины.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России проводили оперативные мероприятия. Подозреваемого задержали около дома на улице Центральной.

25-летний житель Республики Молдова сейчас находится в СИЗО.

Об этом изданию "Вести Подмосковья" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в машине мужчины нашли ещё три свёртка с таким же содержимым.

В квартире задержанного правоохранители изъяли пластиковую ёмкость с веществом светлого цвета и электронные весы.

Экспертиза показала, что в двух свёртках находится героин. Мужчина рассказал, что изъятый наркотик он должен был расфасовать и продать через тайники-закладки.

Возбуждены уголовные дела двум статьям: приготовление к преступлению и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков.

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