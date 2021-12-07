Под Красноярском школьники спалили баню и сарай ради видео в TikTok

Полицейские задержали в посёлке Памяти 13 Борцов под Красноярском двух 15-летних подростков. Их подозревают в сожжении бани и сарая на дачном участке местного жителя ради видео в TikTok.

Полицейские запустили дополнительную проверку

Как сообщили в региональном МВД, школьники облили постройки бензином, а затем подожгли их, передаёт РИА Новости.

"Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. Дети также пытались спалить дачный дом, стоящий на участке, но прибывшие сотрудники МЧС оперативно потушили пожар", — прокомментировали в полиции.

По информации местных СМИ, подростки подожгли помещения, чтобы записать видео в TikTok и набрать много просмотров. Известно, что один из школьников живёт в Красноярске, другой — в посёлке. При этом дети не согласны с обвинениями и отрицают свою причастность к правонарушениям.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

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