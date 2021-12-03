Поклонники осудили Загитову за танец в купальнике

Не все поклонники олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой оценили её танец в TikTok, который спортсменка исполнила в купальнике, пишет NEWS.ru.

Ролик, который выложила фигуристка в TikTok, длится всего восемь секунд. На нём Загитова, одетая в чёрный купальник-бикини и такого же цвета полупрозрачную лёгкую тунику, танцует под композицию DMAD "World is spinning", изящно поправляя в конце ролика распущенные волосы.

Несмотря на то что спортсменка находится в прекрасной форме и она не показала ничего лишнего, некоторые комментаторы посчитали, что танец в купальнике для неё — это не слишком прилично. Кто-то из пользователей удивился, зачем показывать всем свою фигуру, а кто-то попросил фигуристку "опомниться" и не следовать примеру других звёзд.

На зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане в 2018 году Загитова стала обладательницей золота. Также благодаря её результату российская сборная тогда заняла второе место в командных соревнованиях. Помимо этого достижения, в копилке Загитовой есть медали чемпионата мира и Европы.

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