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В Албании при загадочных обстоятельствах погибли четверо российских туристов

Происшествия

Как сообщает пресс-служба прокуратуры при суде первой инстанции округа Кавая Албании, правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи с гибелью четверых граждан России.

В Албании при загадочных обстоятельствах погибли четверо российских туристов

Как отметили в албанском ведомстве, сейчас идёт "отработка" доказательств. Полицейские опросили свидетелей.

"В ответ на запросы СМИ мы информируем, что до настоящего этапа продолжающегося расследования дела, проверку по которому проводит прокуратура, был проведён ряд следственных действий", — цитирует заявление прокуратуры "Лайф".

При каких обстоятельствах произошло преступление и каким образом погибли российские туристы, албанские власти не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия.

Ранее Pravda.Ru писала о массовом отравлении туристов в отеле Хургады. В числе пострадавших оказались 40 граждан России. К счастью, обошлось без серьёзных последствий и людей выписали из египетской больницы с хорошим самочувствием.

 

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Франция не заметила убийства русских туристов
Автор: Екатерина Широкова
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