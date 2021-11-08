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Более 170 человек отравились пиццей в Армении

Происшествия

Более 170 человек, которые ели в ресторанах сети Tashir Pizza в Ереване (Армения), были госпитализированы с пищевым отравлением.

Более 170 человек отравились пиццей в Армении

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Армении.

 "По состоянию на 20: 30 7 ноября зарегистрирован 171 случай среди клиентов пиццерий Tashir Pizza; 99 пациентов продолжают проходить стационарное лечение, их состояние оценивается как легкое или умеренное, 72 гражданина выписаны", - говорится в сообщении ведомства.

Это второй случай массового отравления в Ереване. Первый был зарегистрирован еще в четверг, в той же самой пиццерии.

Тогда в больницы попали 15 человек, двое из которых – дети.

Ранее Pravda.Ru сообщала о массовом отравлении российских туристов в отеле в Египте. Там, кстати, тоже власти не отреагировали своевременно:

Отравившихся в Хургаде выписали из больницы, но выявили новые случаи

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Автор: Ольга Лебедева
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