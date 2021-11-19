Суд арестовал министра культуры Крыма

Басманный суд Москвы арестовал обвиняемую в получении взятки в крупном размере министра культуры Крыма Веру Новосельскую.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Новосельской, обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", меру пресечения в виде ареста", — сообщает ТАСС, ссылаясь на суд.

Отмечается, что Новосельскую арестовали до 17 января.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении министра культуры Крыма Арины Новосельской за получение взятки в особо крупном размере.

Правоохранители задержали чиновницу. По данным следствия, в 2018 году бенефициар ООО "Меандр" передал Новосельской 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении строительных работ в ходе реконструкции Крымского государственного центра детского театрального искусства, который находится в Симферополе.

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