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Участников скандальной фотосессии возле храма приговорили к тюремному заключению

Происшествия

В Москве вынесли обвинительный приговор по отношению к Анастасии Чистовой и пранкеру Руслану Бобиеву, настоящее имя которого — Руслани Талабджон.

Участников скандальной фотосессии возле храма приговорили к тюремному заключению

Правоохранители усмотрели в фотосессии возле храма Василия Блаженного оскорбление чувств верующих. По этой статье друзья получили по 10 месяцев колонии. Таким образом, суд удовлетворил запрашиваемый прокурором срок.

"Суд установил, что они совершили публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих…" — рассказали представители суда РИА Новости.

Ранее блогер Бобиев и его знакомая Чистова имитировали около храма Василия Блаженного интимные действия. Девушка в полицейской форме стояла на коленях перед молодым человеком. Первого октября за провокационную фотосессию молодых людей арестовали на десять суток. Также пранкера оштрафовали на пять тысяч рублей.

Бобиев несколько раз выкладывал видео с извинениями. К его странице в Instagram с сотней тысяч подписчиков ограничили доступ.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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