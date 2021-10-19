Жителя Подмосковья подозревают в убийстве супруги

Вечером 18 октября в городском округе Павловский Посад мужчина в ходе конфликта нанёс множественные ножевые ранения своей супруге. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.

По предварительным данным, женщина умерла от полученных травм на месте происшествия. Нападавший дал признательные показания. Ведомство комментирует ход следствия:

"Следователем следственного отдела по городу Павловский Посад ГСУ СК России по Московской области задержан 41-летний местный житель, подозреваемый в убийстве своей супруги (ч. 1 ст. 105 УК РФ)".

Криминалисты и следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли орудие убийства и допросили свидетелей. Расследование преступления продолжается, специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

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