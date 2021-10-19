В ночь с 18 на 19 октября пожилой пациент напал на врача горбольницы №2, об этом сообщил Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу.
По данным следствия, пенсионер ударил врача ножом в грудь. Пострадавшего оперативно поместили в реанимацию, сейчас ему оказывается необходимая помощь специалистов.
Ведомство сообщает, что нападавшего задержали и в отношении него возбудили уголовное дело:
"Возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего пенсионера по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)".
Следствие продолжает вести работу по установке причин и выяснению мотивов происшествия.
Ранее Pravda.Ru сообщила о нападении пациента на врачей скорой помощи.
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