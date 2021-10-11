В Дагестане рассказали о школьнике, который убил ножом одноклассника

Детский омбудсмен Дагестана Марина Ежова рассказала, что преподаватели школы номер 51 и до происшествия с ножом отмечали проблемы в поведении у мальчика, который предположительно убил своего одноклассника.

По словам Ежовой, обвиняемый ученик получал плохие оценки. Его семья знала о проблемах, однако никто из близких не мог представить, что ребёнок способен кого-то пырнуть ножом, заявила детский омбудсмен. Также она сообщила, что мальчик перевёлся в учебное заведение недавно, некоторое время он занимался дома.

"Семья полная, какого-то ярко выраженного социального или материального неблагополучия нет, это единственный ребёнок в семье", — рассказала Ежова, слова которой цитирует ТАСС.

Кроме того, детский омбудсмен сообщила, что в школе, где произошёл инцидент, отменили занятия, на месте события работают правоохранители.

Ежова заявила, что в учебном заведении работает охранник и стоит металлоискатель, который по неизвестным причинам не выявил нож у напавшего ребёнка.

Ранее 11 октября в Махачкале 15-летний ученик зарезал своего одноклассника в ходе драки. Школьник скончался в больнице от полученного ранения. Правоохранители доставили предполагаемого преступника в полицейский отдел. Возбуждено уголовное дело.

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