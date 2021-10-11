На камчатском вулкане из-за непогоды приостановили поиски пропавшего альпиниста

Камчатские спасатели из-за неблагоприятных метеоусловий решили временно приостановить поиски альпиниста, пропавшего на вулкане Ключевская сопка в конце сентября.

Сейчас специалисты находятся на высоте более 3 тысяч метров. Как сообщили в пресс-службе территориального управления МЧС, дальнейшее восхождение пока невозможно.

"Исполин покрылся снежным покровом толщиной более метра, что несет за собой риск схода одиночных лавин. Кроме того, в районе Ключевского вулкана установились крайне низкие температуры", — пояснили в профильном ведомстве.

Ночью столбик термометра в зоне поисков опускается до -30 градусов. Также к берегам полуострова подобрался мощный циклон с сильным ветром и осадками.

Напомним, в сентябре два альпиниста совершали восхождение на вулкан, но из-за непогоды решили спуститься на разные высоты: один из них намеревался достичь отметки в 3300 метров, другой — в 2600 метров.

Первый альпинист позже добрался до высоты в 2600 метров, но не нашел там своего друга, после чего позвонил в экстренные службы.

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