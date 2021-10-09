В Оренбуржье число скончавшихся от алкогольного отравления достигло 26 человек

В Оренбургской области из-за отравления алкоголем погибли 26 человек. Новыми данными поделилась заместитель министра региональной и информационной политики по субъекту Инна Аверкова.

Также замминистра сообщила, что по причине отравления спиртным, помимо скончавшихся людей, пострадали 28 человек. Некоторые из жертв находятся в больнице.

"Смертность увеличилась за счёт того, что погибли те, кто был доставлен в тяжелом состоянии, в состоянии комы", — пояснила Аверкова в беседе с ТАСС.

Ранее правоохранители установили случаи алкогольным отравлением в таких местах, как:

Адамовский и Домбаровский районы Оренбуржья;

Ясненский городской округ;

Орск.

В СУ СКР по региону сообщали о задержании шести предполагаемо связанны с производством контрафактного алкоголя человек. Правоохранители обнаружили у 50-летней подозреваемой 132 бутылки спиртного. Их изъяли для проверки. Возбуждено пять уголовных дел.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.