В Оренбургской области из-за отравления алкоголем погибли 26 человек. Новыми данными поделилась заместитель министра региональной и информационной политики по субъекту Инна Аверкова.
Также замминистра сообщила, что по причине отравления спиртным, помимо скончавшихся людей, пострадали 28 человек. Некоторые из жертв находятся в больнице.
"Смертность увеличилась за счёт того, что погибли те, кто был доставлен в тяжелом состоянии, в состоянии комы", — пояснила Аверкова в беседе с ТАСС.
Ранее правоохранители установили случаи алкогольным отравлением в таких местах, как:
В СУ СКР по региону сообщали о задержании шести предполагаемо связанны с производством контрафактного алкоголя человек. Правоохранители обнаружили у 50-летней подозреваемой 132 бутылки спиртного. Их изъяли для проверки. Возбуждено пять уголовных дел.
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