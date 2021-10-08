Число задержанных в связи с массовым отравлением алкоголем в Оренбургской области достигло шести человек.
Как сообщили в региональном СУ СКР, среди задержанных — 50-летняя жительница села Джасай Адамовского района, у которой изъяли 132 бутылки спиртного.
Кроме того, правоохранители задержали 34-летнего и 35-летнего жителей города Орска, которые приходятся родственниками предполагаемому организатору производства контрафактного алкоголя, представляющего опасность для жизни людей. 29-летнего подозреваемого в изготовлении "палёнки" задержали ранее.
Также по подозрению в реализации опасного спиртного задержали 60-летнего мужчину из села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летнюю жительница посёлка Красночабанский Домбаровского района.
Напомним, случаи отравления алкоголем выявлены в Адамовском и Домбаровском районах Оренбуржья, Ясненском городском округе и Орске.
Согласно сведениям областного СУ СКР, на данный момент в результате отравления скончались 18 человек, 19 пострадали.
В связи с массовым отравлением в Оренбуржье завели пять уголовных дел. Правоохранители обнаружили цех по изготовлению контрафактного алкоголя и склад, откуда его сбывали.
Как сообщает Следственный комитет РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать в ГСУ СКР уголовное дело по факту отравления алкоголем, вызвавшего общественный резонанс.
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