Вандалы обезобразили стены мемориала Освенцима антисемитскими лозунгами

Сотрудники музея на территории нацистского лагеря смерти Освенцим сообщили, что неустановленные пока вандалы исписали стены антисемитскими лозунгами.

В сообщении говорится, что девять казарм были раскрашены баллончиками с антисемитскими фразами и лозунгами, отрицающими Холокост.

Граффити появились на территории Освенцима II-Биркенау, крупнейшего из 40 лагерей, составлявших нацистский комплекс — на Воротах Смерти, у входа в Биркенау и в деревянных бараках.

Полиция проинформирована об инциденте и проводит расследование.

"Акт вандализма стал возмутительным нападением на символ одной из величайших трагедий в истории человечества и чрезвычайно болезненным ударом по памяти всех жертв немецкого нацистского лагеря Освенцим-Биркенау. Как только полиция соберет всю необходимую документацию, реставраторы мемориала Освенцим начнут удалять следы вандализма с исторических зданий", — написано в сообщении.

В нём отмечается, что, хотя система безопасности на участке площадью 170 гектаров "постоянно расширялась", она финансировалась из бюджета музея, пострадавшего во время пандемии коронавируса.

По меньшей мере 1,1 миллиона человек были убиты в Освенциме за четыре с половиной года после его открытия в 1940 году. Почти миллион из них были евреями. Большинство жертв были отправлены в газовые камеры в Биркенау.

Хотя вандализм на объекте встречается редко, в 2010 году швед был заключен в тюрьму на два года и восемь месяцев за подготовку кражи печально известной вывески "Arbeit macht frei", которая висит над входом в лагерь.

Ранее в этом году стена еврейского кладбища рядом с лагерем была испорчена свастикой и другими нацистскими символами.

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