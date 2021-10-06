Сотрудники музея на территории нацистского лагеря смерти Освенцим сообщили, что неустановленные пока вандалы исписали стены антисемитскими лозунгами.
В сообщении говорится, что девять казарм были раскрашены баллончиками с антисемитскими фразами и лозунгами, отрицающими Холокост.
Граффити появились на территории Освенцима II-Биркенау, крупнейшего из 40 лагерей, составлявших нацистский комплекс — на Воротах Смерти, у входа в Биркенау и в деревянных бараках.
Полиция проинформирована об инциденте и проводит расследование.
"Акт вандализма стал возмутительным нападением на символ одной из величайших трагедий в истории человечества и чрезвычайно болезненным ударом по памяти всех жертв немецкого нацистского лагеря Освенцим-Биркенау. Как только полиция соберет всю необходимую документацию, реставраторы мемориала Освенцим начнут удалять следы вандализма с исторических зданий", — написано в сообщении.
В нём отмечается, что, хотя система безопасности на участке площадью 170 гектаров "постоянно расширялась", она финансировалась из бюджета музея, пострадавшего во время пандемии коронавируса.
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