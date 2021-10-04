Мосгорсуд принял решение продлить арест бывшего советника главы корпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова до 7 января. В июле 2020 года его обвинили в государственной измене за передачу секретных данных о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" спецслужбе НАТО. Сам Сафронов по-прежнему свою вину не признаёт.
Заседание суда было закрытым, так как материалы дела носят секретный характер.
Следствие по делу о передаче засекреченной информации с корыстной целью продолжается.
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