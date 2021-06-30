Обвиняемый по делу о государственной измене Иван Сафронов получил продление ареста на три месяца. В СИЗО советник главы "Роскосмоса" останется как минимум до 7 октября.
Судебное заседание в Мосгорсуде состоялось в закрытом режиме из-за секретности материалов дела. Суд удовлетворил ходатайство следствия.
Журналист и советник главы "Роскосмоса" Сафронова был задержан 7 июля 2020 года. По сведениям СМИ, в ФСБ подозревают Сафронова в передаче секретных сведений о российских вооружения одной из западных спецслужб.
Адвокаты Сафронова уточнили, что следствие обвиняет советника главы "Рокосмоса" в сотрудничестве с чешскими спецслужбами. Якобы журналист работал с ними с 2012 года.
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