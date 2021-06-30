Арест Сафронову по делу о госизмене продлили на три месяца

Обвиняемый по делу о государственной измене Иван Сафронов получил продление ареста на три месяца. В СИЗО советник главы "Роскосмоса" останется как минимум до 7 октября.

Судебное заседание в Мосгорсуде состоялось в закрытом режиме из-за секретности материалов дела. Суд удовлетворил ходатайство следствия.

Журналист и советник главы "Роскосмоса" Сафронова был задержан 7 июля 2020 года. По сведениям СМИ, в ФСБ подозревают Сафронова в передаче секретных сведений о российских вооружения одной из западных спецслужб.

Адвокаты Сафронова уточнили, что следствие обвиняет советника главы "Рокосмоса" в сотрудничестве с чешскими спецслужбами. Якобы журналист работал с ними с 2012 года.