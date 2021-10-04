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Бойцы полка Кадырова избили болельщиков "Спартака"

Происшествия

Инцидентом закончился матч в Грозном между "Ахматом" и московским "Спартаком". По словам очевидцев, двое болельщиков получили по спине дубинками от представителей "Полка А. А. Кадырова".

Бойцы полка Кадырова избили болельщиков "Спартака"

На видео, которое разлетелось по социальным сетям, бойцы плотно встали "в кольцо" вокруг лежащего на земле человека, а позже потребовали, чтобы очевидец выключил видеосъёмку на телефоне.

Представители российской футбольной Премьер-Лиги встали на сторону чеченских правоохранителей и утверждают, что один из болельщиков был "не в себе".

"Находится в наркотическом опьянении. Находясь в подтрибунном помещении, начал кричать что-то матом в адрес чеченцев. Что касается видео, где полиция стоит, полк Кадырова, там просто они окружили его, чтобы врачи там оказали помощь. Никто его не бил дубинками", — цитирует инспектора по безопасности РПЛ Александра Мейтина URA. RU.

Матч между грозненским "Ахматом" и московским "Спартаком" состоялся вчера на столичном стадионе Чечни. "Спартак" обыграл соперника со счётом 1:0.

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Автор: Екатерина Широкова
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