По уши в болоте: пропавший на четыре дня россиянин рассказал, как выжил в тайге

Мужчина, пропавший на четыре дня в Томской области, рассказал, как ему удалось выбраться из тайги. Он отправился в экспедицию в составе группы Русского географического общества (РГО).

Россиянин отметил, что почувствовал неладное сразу же, когда приехал в тайгу, передаёт Mash.

"У нас отлетел кардан, и человек, чьи это вездеходы, прям на месте их варил, стоял по уши в болото", — поделился мужчина.

Обратный путь затянулся на несколько дней из-за обильных дождей. Группа возвращалась по новому маршруту, при этом постоянно приходилось экономить заканчивающиеся запасы еды.

Через четыре дня участники экспедиции дошли до дома лесников. Во времянке была связь, и группе из девяти человек удалось попросить о помощи. Вскоре спасатели помогли им выбраться. По словам врачей, все россияне хорошо себя чувствуют, серьёзных проблем со здоровьем у них нет.

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