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Судья из Воронежа может получить два года тюрьмы за прошлогоднюю аварию

Происшествия

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал завести уголовное дело на судью из Воронежа Людмилу Козиеву. По предварительным данным, она въехала в машину 61-летнего местного жителя Александра Попова.

Судья из Воронежа может получить два года тюрьмы за прошлогоднюю аварию

ДТП произошло в июле прошлого года. Существует версия, что 48-летняя Людмила Козиева на внедорожнике врезалась в автомобиль Александра Попова. Его ВАЗ-2115 находился на обочине. Из-за столкновения пенсионер вылетел из машины. Родственники пострадавшего заявляли, что он стал инвалидом. Правоохранители до сих пор не возбудили уголовное дело.

Александр Бастрыкин раскритиковал сотрудников Следственного комитета по региону за медлительность.

Как написали журналисты воронежского СМИ "Моё! Online", материалы рассмотрят 20 сентября члены Высшей квалификационной коллегии судей. Если против Людмилы Козиевой возбудят уголовное дело, она может получить до двух лет лишения свободы.

Ранее 17 августа в Кабардино-Балкарской Республике племянник депутата Госдумы Анатолия Бифова не справился с управлением, из-за чего случилась авария. В ходе неё погибли трое пассажиров микроавтобуса. Также пострадали восемь человек, в числе которых дети.

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История о резонансном ДТП с судьёй в Воронеже дошла до главы СКР
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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