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Племянник депутата Госдумы устроил смертельное ДТП в Кабардино-Балкарии

Происшествия

В Кабардино-Балкарской Республике водитель автомобиля Toyota пытался обогнать ГАЗель, но не справился с управлением и спровоцировал аварию со смертельным исходом. Telegram-канал 112 сообщает, что в момент аварии за рулем иномарки находился племянник депутата Госдумы Анатолия Бифова.

Племянник депутата Госдумы устроил смертельное ДТП в Кабардино-Балкарии

Дорожный инцидент произошел днем 17 августа на участке трассы "Прохладный — Эльбрус", рядом с селением Исламей. Управляя автомобилем Toyota, 27-летний Азрет попытался обогнать маршрутное такси, но зацепил ГАЗель с левой стороны, в результате чего она врезалась в грейдер. В результате ДТП погибли трое пассажиров микроавтобуса, еще восемь пострадали. Известно, что среди пострадавших есть дети.

Правоохранители намерены провести проверку, чтобы выяснить, соответствовали ли оказываемые услуги по перевозке пассажиров требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ). Также полиция проверяет водителя Toyota на предмет наличия в его действиях признаков состава преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ. В ближайшее время дело будет передано под контроль СК России по КБР.

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Автор: Игорь Рябов
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