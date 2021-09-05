Видео: массовая драка между фанатами "Спартака" и "Зенита"

В Твери подрались фанаты футбольных клубов "Спартак" и "Зенит". Видеозапись потасовки была опубликована в интернете.

Фанаты "Спартака" и "Зенита" устроили массовую драку в Твери

В драке участвовали около 60 человек. Полицейские задержали 11 правонарушителей. Один человек был доставлен в больницу с травмами.

Тверское управление МВД устанавливает личности всех участников конфликта.