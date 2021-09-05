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Девушка погибла после падения с колеса обозрения в Свердловской области

Происшествия

В городе Асбест Свердловской области девушка упала с неработающего колеса обозрения. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел 4 сентября. Девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачам не удалось спасти ее. Пациентка скончалась в реанимации.

Следователи ищут и опрашивают очевидцев происшествия.  

 

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Крутились так, что начали прощаться с жизнью: что произошло на ярославском колесе обозрения
Автор: Игорь Рябов
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