В городе Асбест Свердловской области девушка упала с неработающего колеса обозрения. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Инцидент произошел 4 сентября. Девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачам не удалось спасти ее. Пациентка скончалась в реанимации.
Следователи ищут и опрашивают очевидцев происшествия.
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