Девушка погибла после падения с колеса обозрения в Свердловской области

В городе Асбест Свердловской области девушка упала с неработающего колеса обозрения. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел 4 сентября. Девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачам не удалось спасти ее. Пациентка скончалась в реанимации.

Следователи ищут и опрашивают очевидцев происшествия.

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