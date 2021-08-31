Бухгалтер из Кировской области украла у своих работодателей почти 7 млн рублей

В Кировской области вынесен приговор бухгалтеру, которая похитила у коммерческих предприятий денежные средства в размере около семи миллионов рублей, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

В Кировской области к тюремному заключению приговорена 65-летняя местная жительница. По материалам уголовного дела, женщина за три года похитила у своих работодателей почти семь миллионов рублей.

"Согласно данным следствия, в период с 2016 по 2019 годы обвиняемая работала бухгалтером на различных коммерческих предприятиях. При этом женщина использовала своё служебное положение и присваивала денежные средства работодателей. Всего в результате мошеннических действий женщины предприятиям нанесён ущерб в размере почти семи миллионов рублей", — сказано в сообщении ведомства.

Решением суда Зуевского района Кировской области подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима.

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