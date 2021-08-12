Появилось видео с места взрыва автобуса в Воронеже

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на кадрах которого запечатлены первые минуты взрыва автобуса в Воронеже.

На ролике видно, что пострадавшим пассажирам оказывают помощь. На асфальте лежит раненая женщина.

На месте работают спасатели, а также взрывотехники ФСБ, несмотря на заявление вице-губернатора о том, что среди причин взрыва версия о теракте не рассматривается.