Telegram-канал Baza опубликовал видео, на кадрах которого запечатлены первые минуты взрыва автобуса в Воронеже.
На ролике видно, что пострадавшим пассажирам оказывают помощь. На асфальте лежит раненая женщина.
На месте работают спасатели, а также взрывотехники ФСБ, несмотря на заявление вице-губернатора о том, что среди причин взрыва версия о теракте не рассматривается.
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