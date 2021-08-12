В России задержали учёного Александра Куранова по делу о госизмене

В Москве работники ФСБ задержали Александра Куранова, директора и конструктора ОАО "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем". Его подозревают в государственной измене.

По данным правоохранителей, сотрудники спецслужбы намереваются добиться ареста подозреваемого учёного. Его задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Лефортовский московский суд подтвердил, что ФСБ направила ходатайство об аресте на два месяца предположительного государственного изменника. Ходатайство рассмотрят сегодня в 16:00. Детали уголовного дела пока никто не знает.

Александр Куранов — 73-летний доктор технических наук, специалист в области физики и химии плазмы. Профессор преподаёт на кафедре cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

Ранее Лефортовский суд санкционировал арест физика Анатолия Губанова. Его обвинили в государственной измене.

Напомним, что дела о госизмене носят гриф "секретно": суд рассматривает их в закрытом режиме, официально сообщаются только приговоры.

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