В Москве задержали мужчину, подозреваемого в госизмене

В Москве задержали гражданина России по подозрению в государственной измене.

Как сообщает РИА "Новости", арест мужчины санкционировал Лефортовский суд столицы. Речь идёт о некоем Анатолии Губанове. Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу.

Фабулу дела в суде не раскрыли из-за секретности сведений, содержащихся в ней.

ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщает, что Анатолий Губанов — учёный, кандидат технических наук, преподаватель кафедры "Физика полёта" в МФТИ.