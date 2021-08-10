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На Камчатке депутат признался в случайном убийстве человека

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Камчатском крае депутат регионального заксобрания Игорь Редькин сознался в случайном убийстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление парламентария, распространенное его представителем Ольгой Струченко.

На Камчатке депутат признался в случайном убийстве человека

Инцидент произошел в поселке Озерновском Усть-Большерецкого района. По словам депутата, он узнал, что на местную свалку забрел медведь и решил отпугнуть его. Мужчина выстрелил, как ему показалось в сумерках, по животному. Однако впоследствии депутат узнал, что в то же время в районе, где он произвел выстрел, получил смертельное ранение житель поселка.

По словам Игоря Редькина, в связи с произошедшим он готов понести наказание, которое назначит суд.

Согласно информации СУ СКР по Камчатскому краю, в настоящее время в связи с убийством жителя поселка Озерновского возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 30-летний мужчина получил огнестрельное ранение на поселковой свалке вечером 2 августа. Пострадавшего доставили в больницу, врачам которое не удалось спасти его.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины.

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