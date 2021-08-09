Какие последствия ждут Любовь Соболь после возвращения в Россию?

Юрист правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин заявил, что юристу ФБК (Фонд борьбы с коррупцией включен в список иностранных агентов и экстремистских организаций, а его деятельность запрещена в России) Любови Соболь не грозит никакое наказание после возвращения в Россию.

По словам юриста, решение об ограничении свободы Соболь еще не вступило в силу, поэтому ее не задержат после того, как она вернется в Россию.

Суд может лишить свободы только тех нарушителей, которые были признаны злостными. Юрист сослался на 58 статью УИК РФ.

Никитин отметил, что Соболь может стать злостным нарушителем только в том случае, если совершит повторное нарушение после вступления решения суда в силу.

«У Соболь же есть ещё четыре дня до этого момента», — сказал адвокат в интервью изданию RT.

В правоохранительных органах сообщили, что Любовь Соболь уже купила авиабилеты обратно в Россию.

Ранее соратница Алексея Навального вылетела из Москвы в Стамбул (Турция). В России у нее остался ребенок.

3 августа суд признал Любовь Соболь виновной нарушении санитарных норм на московским митинге и приговорил ее ограничению свободы на 1,6 лет. Когда приговор суда вступит в силу, осужденная не сможет выходить из дома с 22:00 до 06:00 и покидать пределы столицы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.