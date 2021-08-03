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Злоупотребления по службе привели к задержанию экс-главы УМВД по Камчатке

Происшествия » Человеческий фактор

Бывшего руководителя МВД по Камчатскому краю Михаила Киселева задержали в связи со злоупотреблениями по службе с его стороны.

Злоупотребления по службе привели к задержанию экс-главы УМВД по Камчатке

Согласно информации пресс-службы краевого МВД, о задержании Михаила Киселева сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки на Камчатку.

"Когда стала поступать информация о злоупотреблениях по службе с его стороны, руководством МВД России было принято решение об увольнении. Сегодня он задержан. Его дальнейшую судьбу будут определять следственные и судебные органы", — заявил глава МВД.

Он представил нового начальника управления МВД по Камчатскому краю. Этот пост занял бывший замначальника УМВД по Забайкальскому краю Иван Кокухин.

Владимир Колокольцев потребовал от нового руководителя управления детально изучить проблемные направления и принять адекватные меры реагирования. В первую очередь, по мнению министра, необходимо заняться повышением раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против личности.

Также сообщается, что Владимир Колокольцев освободил от занимаемой должности замначальника УМВД по Камчатскому краю — начальника полиции Максима Митрофановского. Это решение принято в связи с выявленными серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности.

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Автор: Владимир Васютченко
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