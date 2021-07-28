В Крыму пассажирский поезд сбил легковой автомобиль

В посёлке Октябрьское Красногвардейского района пассажирский поезд "Санкт-Петербург-Севастополь" сбил легковушку ВАЗ-211440 на железнодорожном переезде. Водитель автомобиля проигнорировал светофор и столкнулся с поездом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Во время аварии машина столкнулась со шлагбаумом и врезалась в пассажирский состав. Машинист экстренно затормозил, но остановить ДТП не получилось. Водителя доставили в больницу с травмами. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в Челябинске грузовой поезд снёс такси. Автомобилист проигнорировал запрещающие сигналы и выехал на железную дорогу. В результате столкновения водитель выжил и получил тяжёлые травмы.

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