В Челябинске грузовой поезд на переезде сбил автомобиль такси. Водитель выжил.
Как сообщает "Российская газета", дорожно-транспортное происшествие произошло 18 марта в 7:20 утра на переезде у посёлка Чурилово. Водитель автомобиля отечественного производства проигнорировал запрещающие сигналы и выехал на железнодорожные пути. В этот момент приближался грузовой поезд, произошло столкновение.
Водитель такси остался жив, однако получил серьёзные повреждения. Схода состава не произошло, инцидент не повлиял на движение поездов.
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