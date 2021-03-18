Грузовой поезд сбил автомобиль такси в Челябинске

В Челябинске грузовой поезд на переезде сбил автомобиль такси. Водитель выжил.

Как сообщает "Российская газета", дорожно-транспортное происшествие произошло 18 марта в 7:20 утра на переезде у посёлка Чурилово. Водитель автомобиля отечественного производства проигнорировал запрещающие сигналы и выехал на железнодорожные пути. В этот момент приближался грузовой поезд, произошло столкновение.

Водитель такси остался жив, однако получил серьёзные повреждения. Схода состава не произошло, инцидент не повлиял на движение поездов.