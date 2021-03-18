Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сергей Любавин: Есенинские мотивы в жизни и на сцене
Так ли неизбежно доминирование Китая?
Историк об истоках противостояния Запада и Востока
Ethereum, по мнению аналитика Messari, потеснит биткоин
Главу Солецкого района задержали в Новгородской области
Турция анонсировала масштабные проверки отелей и ресторанов
Музей-квартиру Бродского пытались ограбить в Петербурге
В школах Подмосковья введут классные часы по экологии
На Украине задержаны криптомошенники

Грузовой поезд сбил автомобиль такси в Челябинске

Происшествия

В Челябинске грузовой поезд на переезде сбил автомобиль такси. Водитель выжил.

Как сообщает "Российская газета", дорожно-транспортное происшествие произошло 18 марта в 7:20 утра на переезде у посёлка Чурилово. Водитель автомобиля отечественного производства проигнорировал запрещающие сигналы и выехал на железнодорожные пути. В этот момент приближался грузовой поезд, произошло столкновение.

Водитель такси остался жив, однако получил серьёзные повреждения. Схода состава не произошло, инцидент не повлиял на движение поездов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Сергей Любавин: Есенинские мотивы в жизни и на сцене
Так ли неизбежно доминирование Китая?
Историк об истоках противостояния Запада и Востока
Вертолёт спецназа разбился в Афганистане
Ethereum, по мнению аналитика Messari, потеснит биткоин
Главу Солецкого района задержали в Новгородской области
Турция анонсировала масштабные проверки отелей и ресторанов
Музей-квартиру Бродского пытались ограбить в Петербурге
В школах Подмосковья введут классные часы по экологии
На Украине задержаны криптомошенники
Популярное
Мир. Новости мира
Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?

Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.

Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?
Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию
Мир. Новости мира
Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Политика. Новости и аналитика
Российскому послу в США придётся вернуться в Москву
Любовь Степушова Кто и зачем разбудил "Сонного Джо"? Любовь Степушова Василий Амирджанов Маркс может изменить школьную программу Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Реформа" образования по-украински: провинциалам оно уже не положено Руслан Веснянко
Политика. Новости и аналитика
Путин ответил Байдену историей из детства и пожеланием здоровья
Финансы
Нечаев предложил снизить пенсионный возраст за счёт силовиков
России надо последовательно и везде создавать угрозы США
Кремль
России надо последовательно и везде создавать угрозы США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников