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Москвич попытался передать Борису Джонсону записку с жалобой на магнитные поля

Происшествия

В Москве задержали 40-летнего мужчину, который пытался перебросить записку для посла Великобритании. Оказалось, что москвич болен психическим расстройством. Об этом рассказало агентство "Москва".

Москвич попытался передать Борису Джонсону записку с жалобой на магнитные поля

В сообщении мужчина написал, что его преследуют магнитные поля. Сначала москвича отправили в полицию. Затем передали медикам и доставили в профильное медучреждение.

Ранее 26-летний житель Щелкова вторгся в посольство США, попросил политического убежища. Россиянин стоял на учёте у психиатра. Полицейские задержали неадекватного мужчину, направили его на лечение.

До этого на Новинском бульваре в Москве мужчина перелез через забор американского посольства. 33-летний москвич объяснил свой поступок заговором и поиском христиан, которые дадут деньги. Мужчину отвезли в психиатрическую лечебницу.

Pravda.Ru писала, почему растёт число психически больных россиян. Среди причин:

  • страх заражения коронавирусом,
  • режим самоизоляции,
  • негативная информация от СМИ,
  • перепрофилирование больниц,
  • длительная потенциальная угроза жизни.

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Автор: Евгения Васильева, Редактор: Ольга Алексеева
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