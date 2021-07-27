Москвич попытался передать Борису Джонсону записку с жалобой на магнитные поля

В Москве задержали 40-летнего мужчину, который пытался перебросить записку для посла Великобритании. Оказалось, что москвич болен психическим расстройством. Об этом рассказало агентство "Москва".

В сообщении мужчина написал, что его преследуют магнитные поля. Сначала москвича отправили в полицию. Затем передали медикам и доставили в профильное медучреждение.

Ранее 26-летний житель Щелкова вторгся в посольство США, попросил политического убежища. Россиянин стоял на учёте у психиатра. Полицейские задержали неадекватного мужчину, направили его на лечение.

До этого на Новинском бульваре в Москве мужчина перелез через забор американского посольства. 33-летний москвич объяснил свой поступок заговором и поиском христиан, которые дадут деньги. Мужчину отвезли в психиатрическую лечебницу.

Pravda.Ru писала, почему растёт число психически больных россиян. Среди причин:

страх заражения коронавирусом,

режим самоизоляции,

негативная информация от СМИ,

перепрофилирование больниц,

длительная потенциальная угроза жизни.

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