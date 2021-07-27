В Москве задержали 40-летнего мужчину, который пытался перебросить записку для посла Великобритании. Оказалось, что москвич болен психическим расстройством. Об этом рассказало агентство "Москва".
В сообщении мужчина написал, что его преследуют магнитные поля. Сначала москвича отправили в полицию. Затем передали медикам и доставили в профильное медучреждение.
Ранее 26-летний житель Щелкова вторгся в посольство США, попросил политического убежища. Россиянин стоял на учёте у психиатра. Полицейские задержали неадекватного мужчину, направили его на лечение.
До этого на Новинском бульваре в Москве мужчина перелез через забор американского посольства. 33-летний москвич объяснил свой поступок заговором и поиском христиан, которые дадут деньги. Мужчину отвезли в психиатрическую лечебницу.
Pravda.Ru писала, почему растёт число психически больных россиян. Среди причин:
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