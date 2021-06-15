Врачи назвали пять причин роста числа психически больных россиян

Пандемия COVID-19 негативно отразилась на психическом здоровье россиян, сообщает URA. RU со ссылкой на Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России.

Специалисты выделили 5 причин роста числа психически больных людей в нашей стране.

В первую очередь это связано со страхом заражения коронавирусом. При коронафобии люди избегают посещения общественных мест, испытывают страх своей смерти ли смерти близких.

Введённый на фоне пандемии режим самоизоляции тоже ударил по психическому здоровью граждан.

Кроме того, СМИ постоянно транслируют негативную информацию, связанную с увеличением числа заражённых, дефицитом оборудования в медучреждениях.

"Еще одним важным фактором является перепрофилирование больниц и снижение возможности приема медицинскими специалистами профильных пациентов, ограничение доступа к квалифицированной психиатрической помощи", — пояснили в ФМБА.

Последним фактором, вызывающим развитие психических заболеваний, является длительная потенциальная угроза жизни.

По сравнению с 2017 годом, по данным зарубежных авторов, число людей, страдающих тревожно-депрессивными расстройствами увеличилось в семь раз.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.