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Лесные пожары бушуют вокруг Иерусалима, власти подозревают поджог

Происшествия

Десятки израильских пожарных были направлены на борьбу с двумя крупными лесными пожарами, вспыхнувшими в среду на холмах близ Иерусалима.

Лесные пожары бушуют вокруг Иерусалима, власти подозревают поджог

Сотни людей были эвакуированы, а полиция расследует поджог как возможную причину.

Лесные пожары бушуют вокруг Иерусалима, власти подозревают поджог

  • Жителям общины Маале Хахамиша, в которой проживало почти 800 человек, было приказано покинуть свои дома по мере приближения огня.
  • Пожары также привели к закрытию некоторых дорог и автомагистралей.
  • Израильские железные дороги ненадолго приостановили работу высокоскоростной линии между Иерусалимом и Тель-Авивом.
  • Над Иерусалимом висела пелена густого черного дыма, и власти советовали людям с заболеваниями сердца и легких, а также пожилым людям, детям и беременным женщинам оставаться дома.

Все пожарные в Иерусалиме были мобилизованы для сдерживания лесных пожаров, а их коллеги из других частей страны были призваны на помощь. В операции было задействовано около 70 экипажей, десять самолетов и два вертолета.

Позже в среду пожарная служба объявила, что пламя больше не представляет угрозы для домов в этом районе, хотя оно еще не было полностью локализовано.

"Пожары — последние из многих в стране за последние дни — оказались рукотворными и, возможно, были спровоцированы поджигателями, — сказал местным СМИ комиссар пожарной и спасательной службы Дэди Симчи. — Сегодня мы не видели никаких молний в небе над страной, и мы уточним, был ли это поджог или нет позже".

Армейское радио сообщило, что полиция уже начала расследование, чтобы проверить, был ли поджог причиной пожара.

"Сотни акров леса были сожжены, возможно, даже больше”,-сказал лесничий Еврейского национального фонда Гиди Башан, добавив, что среди погибших деревьев было много столетних сосен.

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Автор: Ольга Лебедева
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