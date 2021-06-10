Десятки израильских пожарных были направлены на борьбу с двумя крупными лесными пожарами, вспыхнувшими в среду на холмах близ Иерусалима.
Сотни людей были эвакуированы, а полиция расследует поджог как возможную причину.
Все пожарные в Иерусалиме были мобилизованы для сдерживания лесных пожаров, а их коллеги из других частей страны были призваны на помощь. В операции было задействовано около 70 экипажей, десять самолетов и два вертолета.
Позже в среду пожарная служба объявила, что пламя больше не представляет угрозы для домов в этом районе, хотя оно еще не было полностью локализовано.
"Пожары — последние из многих в стране за последние дни — оказались рукотворными и, возможно, были спровоцированы поджигателями, — сказал местным СМИ комиссар пожарной и спасательной службы Дэди Симчи. — Сегодня мы не видели никаких молний в небе над страной, и мы уточним, был ли это поджог или нет позже".
Армейское радио сообщило, что полиция уже начала расследование, чтобы проверить, был ли поджог причиной пожара.
"Сотни акров леса были сожжены, возможно, даже больше”,-сказал лесничий Еврейского национального фонда Гиди Башан, добавив, что среди погибших деревьев было много столетних сосен.
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