Более 200 малазийцев пострадали в аварии в метро

Министр транспорта Малайзии объявил о расследовании столкновения двух поездов метро в столице страны Куала-Лумпуре в понедельник вечером, в результате которого пострадали 213 человек.

Ви Ка Сионг сообщил, что 166 пассажиров получили незначительные травмы, ещё 47 человек в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Сообщений о погибших не поступало.

Что случилось

Около 8:33 по местному времени пустой легкорельсовый поезд столкнулся с пассажирским составом, перевозившим 232 человека.

Как рассказали местным СМИ пассажиры, перед аварией поезд остановился на 15 минут, а затем снова двинулся.

“Мы двигались всего несколько секунд, когда произошла авария, и удар был настолько сильным, что я получил травмы головы, левой ноги и груди”, - сказал молодой парень.

По его словам, большинство пострадавших получили ушибы и порезы от разбитых стеклянных панелей, когда поезд внезапно остановился.

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