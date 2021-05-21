ЧП на очистных сооружениях в Ростовской области: главное

21 мая омрачилось трагедией на очистных сооружениях в Ростовской области: в результате отравления скончались семь рабочих. Подробности трагедии проводят в ТАСС.

Уточняется, что очистные сооружения, на которых произошла трагедия, расположены в посёлке Дмитриадовка, под Таганрогом. 21 мая рабочие спустились в подземный коллектор, в качестве предварительной версии ЧП указывается их попадание под выброс метана. Риска для жилых домов нет.

На текущий момент:

семь человек погибли;

пять человек находятся в реанимации;

поиски ещё пяти человек всё ещё ведутся.

На момент написания материала ситуацию осложняет затопление места инцидента. Об этом рассказал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

В региональном СК сообщили, что уже возбуждено уголовное дело.