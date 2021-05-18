Суд рассматривает дело мужчины, прокрутившего жену через мясорубку

Суд китайского города Ханчжоу приступил к слушаниям по делу 55-летнего Сюй Гуоли, который прокрутил собственную жену через мясорубку. История прогремела на весь Китай летом 2020 года.

Тогда мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже супруги. Он пообещал щедрое вознаграждение тому, кто найдёт женщину, — 100 тысяч юаней. Полиция провела кропотливую работу по поискам пропавшей, но через две недели выяснилось, что на самом деле её нет в живых.

Следователи выяснили, что женщина в день пропажи не выходила из дома, заподозрили Сюй Гуоли в обмане и обнаружили следы ДНК его жены в квартире. Спустя некоторое время мужчина признался в убийстве и рассказал шокирующие подробности.

Расчленил жену и прокрутил через мясорубку

Мужчина накачал жену таблетками и задушил её, но на этом не остановился. Сюй Гуоли расчленил тело и пропустил его через мясорубку. Останки женщины он выбросил в мусорный бак, убрался в квартире и обратился в полицию, сообщает SCMP. com.

Во время заседания суда мужчина, заявил, что жена не давала ему жизни. По его словам, женщина не уважала мужа, не позволяла заниматься воспитанием дочери и говорила, что он бесполезен. Сюй Гуоли сказал, что всё равно любил свою жену и даже задумывался о самоубийстве, но не решился на такой шаг.

Дочь попросила не казнить Сюй Гуоли

Обвиняемый отметил, что убил жену в состоянии аффекта, а затем опомнился и пытался скрыть следы преступления. 13-летняя дочь Сюй Гуоли попросила суд не применять к отцу высшую меру наказания (смертную казнь), так как хочет, чтобы хотя бы один из её родителей был жив.

Решение суда по резонансному делу ожидается через несколько дней.