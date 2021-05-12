Учителя казанского стрелка травили его во время учёбы в школе

Учителя казанской школы травили 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу, рассказала бывшая ученица.

По её словам, они говорили ему, что он не пойдёт в 10 класс, "нам твои проблемы не нужны", сообщает РЕН ТВ. Девушка утверждает, что учителя "довели мальчика" и то, что "учителя гнобят" в этой школе. В то же время она подчеркнула, что "не защищает его и не оправдывает".

Отметим, что другие свидетели эту информацию не подтверждают.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в казанской школе был нелюдимым и практически не общался со сверстниками, предпочитая проводить время наедине с компьютером.

19-летний Ильназ Галявиев утром 11 мая вошёл в здание бывшей школы с ружьём и открыл огонь по ученикам и учителям. Перед нападением он опубликовал свои угрозы в своём телеграм-канале. В результате нападения погибли девять человек, включая семерых детей. Пострадали ещё 23 человека, они в настоящее время находятся в больнице.

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