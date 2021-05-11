Работа ЦБ над возвратом похищенных денег "отпугнёт мошенников"

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович считает, что блокировка похищенных денег, над которой работает Центробанк РФ, "отпугнёт мошенников".

По его словам, возможность по жалобе заморозить похищенные деньги приведёт к тому, что резко вырастет количество возвращённых денег. Кроме того, это "сильно отпугнёт мошенников", так как они специализируются на самых простых схемах, пишет RT. В целом Масалович считает, что "любые шаги полезны, действительно надо что-то делать".

С другой стороны эксперт настаивает на том, что любое благое начинание "нужно очень хорошо продумать и, самое главное откатать процедуру".

Ранее сообщалось, что ЦБ разрабатывает изменения в процедуру возврата похищенных мошенниками денег. Одно из них предусматривает оперативную блокировку похищенных денег по жалобе жертвы, второе — упрощение судебной процедуры их возврата. Регулятор считает, что это существенно увеличит долю возврата похищенных средств, которая в прошлом году снизилась до 11,3% с 14,6% годом ранее.

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