Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович считает, что блокировка похищенных денег, над которой работает Центробанк РФ, "отпугнёт мошенников".
По его словам, возможность по жалобе заморозить похищенные деньги приведёт к тому, что резко вырастет количество возвращённых денег. Кроме того, это "сильно отпугнёт мошенников", так как они специализируются на самых простых схемах, пишет RT. В целом Масалович считает, что "любые шаги полезны, действительно надо что-то делать".
С другой стороны эксперт настаивает на том, что любое благое начинание "нужно очень хорошо продумать и, самое главное откатать процедуру".
Ранее сообщалось, что ЦБ разрабатывает изменения в процедуру возврата похищенных мошенниками денег. Одно из них предусматривает оперативную блокировку похищенных денег по жалобе жертвы, второе — упрощение судебной процедуры их возврата. Регулятор считает, что это существенно увеличит долю возврата похищенных средств, которая в прошлом году снизилась до 11,3% с 14,6% годом ранее.
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