Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Количество жертв стрельбы в казанской школе увеличилось до девяти
"Газпром" готов бесплатно подавать газ для Вечного огня
В Киеве начинает работу форум "Украина 30". Тема - "що робити з Росією"
На "разрядку" становись: в АдГ раскритиковали антироссийские санкции
Медиадиректор "Спартака" подрался у московского ресторана
В России упростили назначение льгот и пособий
Стал известен первый соперник "Вашингтона" в плей-офф НХЛ
Гутерреш высказался о "нормандском формате" и Минских соглашениях
Генсек ООН в Москве проведёт виртуальную встречу с Путиным

ЦБ готовит "революционные" изменения в борьбе с мошенниками

Экономика » Финансы » Банки

Центробанк РФ работает над законодательными поправками, которые позволят увеличить долю возврата похищенных мошенниками денег в несколько раз.

ЦБ готовит "революционные" изменения в борьбе с мошенниками

Одно из разрабатываемых инноваций предусматривает автоматическую блокировку суммы похищенных денег после обращения жертвы, сообщают "Известия" со ссылкой на замначальника департамента информбезопасности ЦБ Артёма Сычёва. Второе — упрощение процедуры возврата похищенных денег без привлечения жертвы и мошенника.

По мнению защитников прав потребителей финансовых услуг, для заморозки похищенных денег требуется лишь немного подправить "антиотмывочный" закон. При этом чтобы упростить процедуру возврата похищенных денег необходимы "революционные" изменения законодательства.

"Если есть планы по внедрению некого заочного вынесения решений, то это в буквальном смысле революция для всей нашей правовой системы", — заявил управляющий RTM Group Евгений Царёв.

Ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что повысить долю возврата похищенных денег можно за счёт наделения банков правом блокировать перевод, в отношении которого поступила жалоба от отправителя.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Банковские мошенники
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик
ЦБ готовит "революционные" изменения в борьбе с мошенниками
Один из нападавших на школу в Казани удерживает заложников
В старинной книге Кембриджского университета нашли старинную бабочку
Количество жертв стрельбы в казанской школе увеличилось до девяти
"Газпром" готов бесплатно подавать газ для Вечного огня
Госдума предложила дать россиянам право отказываться от любых кредитов
В Киеве начинает работу форум "Украина 30". Тема - "що робити з Росією"
На "разрядку" становись: в АдГ раскритиковали антироссийские санкции
Медиадиректор "Спартака" подрался у московского ресторана
Популярное
Мир. Новости мира
Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней

Представители западного сообщества активно обсуждают возможное столкновение России и США.

Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней
России нужна победа в экономической войне
Экономика и бизнес
России нужна победа в экономической войне
Экономика и бизнес
Экономисты назвали сроки нового мирового кризиса
Здоровье и профилактика
Онколог рассказал, как не пропустить предраковое состояние
Соломон Соловьев Знак зодиака 11 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Игорь Буккер Копи царя Соломона находятся в интересном месте Игорь Буккер Усам Оздемиров России нужна победа в экономической войне Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Гарри и Уильям отказались выступать вместе на открытии памятника матери
Российский шоу-бизнес
Мария Максакова рассказала об издевательствах бывшего мужа
Французские военные предупредили Макрона о риске гражданской войны
Новости Европы
Французские военные предупредили Макрона о риске гражданской войны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников