ЦБ готовит "революционные" изменения в борьбе с мошенниками

Центробанк РФ работает над законодательными поправками, которые позволят увеличить долю возврата похищенных мошенниками денег в несколько раз.

Одно из разрабатываемых инноваций предусматривает автоматическую блокировку суммы похищенных денег после обращения жертвы, сообщают "Известия" со ссылкой на замначальника департамента информбезопасности ЦБ Артёма Сычёва. Второе — упрощение процедуры возврата похищенных денег без привлечения жертвы и мошенника.

По мнению защитников прав потребителей финансовых услуг, для заморозки похищенных денег требуется лишь немного подправить "антиотмывочный" закон. При этом чтобы упростить процедуру возврата похищенных денег необходимы "революционные" изменения законодательства.

"Если есть планы по внедрению некого заочного вынесения решений, то это в буквальном смысле революция для всей нашей правовой системы", — заявил управляющий RTM Group Евгений Царёв.

Ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что повысить долю возврата похищенных денег можно за счёт наделения банков правом блокировать перевод, в отношении которого поступила жалоба от отправителя.

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