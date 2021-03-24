Со льда Финского залива спасатели эвакуировали 25 рыбаков

В Финском заливе спасатели провели операцию по спасению со льда 25 рыболовов.

Как сообщает издание sm. news, рыбаки отказались отрезанными от берега большой промоиной и не имели возможности самостоятельно выбраться. О том, что любители подлёдного лова оказались в беде, спасателям сообщили неравнодушные очевидцы.

Спасательная операция, в которой были задействованы два катера, проводилась в районе Южной дамбы. Отмечается, что всех рыболовов переправили через промоину, медицинская помощь никому из них не потребовалась.