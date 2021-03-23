В Ленинградской области правоохранители провели рейд против цыган, у которых возник конфликт с местными жителями.
Как сообщает издание lenta. ru, инцидент произошёл во Всеволожском районе. У цыган, вставших табором в этих местах ещё в 70-х годах прошлого века, произошёл конфликт с жителями посёлка Заводской.
По данным Telegram-канала "Mash на Мойке", цыгане стали наведываться в посёлок и грабить местное население. Недавно местные жители поймали и избили одного из цыган, похитившего в посёлке металлическую трубу. После этого цыгане на трёх автомобилях приехали в населённый пункт и разгромили автомобиль жителя посёлка.
Чтобы избежать дальнейшего развития конфликта на место прибыли полиция и ОМОН.
Известно, что в отделения полиции были вызваны около 150 человек.
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