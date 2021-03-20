C 20 марта по 2 апреля в московском метро не будет действовать участок Калужско-Рижской линии между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки".
Это связано со строительством тоннеля будущей Большой кольцевой линии и станции "Воронцовская". Вдоль закрытого участка будут передвигаться бесплатные автобусы.
Ранее этот же участок закрывали с 23 января по 4 февраля.
Первый участок Большой кольцевой линии открылся 26 февраля 2018 года. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция.
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