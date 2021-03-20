Закрыт участок московской "оранжевой" линии метро

C 20 марта по 2 апреля в московском метро не будет действовать участок Калужско-Рижской линии между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки".

Это связано со строительством тоннеля будущей Большой кольцевой линии и станции "Воронцовская". Вдоль закрытого участка будут передвигаться бесплатные автобусы.

Ранее этот же участок закрывали с 23 января по 4 февраля.

Первый участок Большой кольцевой линии открылся 26 февраля 2018 года. Завершить ее строительство полностью планируется до конца 2022 года. На линии будет 31 станция.