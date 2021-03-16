В Крыму задержали гражданина России, который собирал информацию по заданию украинской разведки.
По предварительным данным, задержанный собирал информацию о местах массового пребывания людей и жизнеобеспечения, у него было изъято взрывное устройство.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В. Л. Указанный гражданин осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Республики Крым", — сообщили журналистам в Центре общественных связей ФСБ.
В ведомстве отметили, что задержание было проведено для "исключения проведения Есипенко подрывных акций в интересах украинских спецслужб".
Известно, что в ходе осмотра автомобиля задержанного было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство.
"Со слов задержанного Есипенко, указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности", — отметили в ФСБ.
В отношении Есипенко было возбуждено уголовное дело.
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