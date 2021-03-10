Два сейсмособытия в течение суток были зарегистрированы на территории Карелии.
Как сообщает издание karelia. news, соответствующее сообщение было размещено на сайте института сейсмологии университета в Хельсинки. Отмечается, что толчки были слабые, однако учёные не смогли объяснить их природу.
Известно, что первое землетрясение произошло северо-западнее Ладожского озера. Его магнитуда составила 1,7. Второе сейсмособытие было зарегистрировано севернее Ладоги.
О жертвах и разрушениях после землетрясений не сообщалось.
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