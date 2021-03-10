В Карелии произошли два землетрясения

Два сейсмособытия в течение суток были зарегистрированы на территории Карелии.

Как сообщает издание karelia. news, соответствующее сообщение было размещено на сайте института сейсмологии университета в Хельсинки. Отмечается, что толчки были слабые, однако учёные не смогли объяснить их природу.

Известно, что первое землетрясение произошло северо-западнее Ладожского озера. Его магнитуда составила 1,7. Второе сейсмособытие было зарегистрировано севернее Ладоги.

О жертвах и разрушениях после землетрясений не сообщалось.