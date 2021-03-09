Курсант МВД покончил с собой во время учебных стрельб

В Омске во время учебных стрельб покончил с собой 20-летний курсант МВД. Молодой человек проходил подготовку для будущих полицейских.

Как сообщает РИА "Омск-информ", инцидент произошёл в здании учебного центра Омской академии МВД России в посёлке Амурском.

Известно, что молодой человек приехал из Называевского района, чтобы пройти подготовку для будущих правоохранителей.

Отмечается, что пресс-службе УМВД России по Омской области подтвердили факт произошедшего. В настоящее время по данному факту проводится проверка.