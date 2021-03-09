В Омске во время учебных стрельб покончил с собой 20-летний курсант МВД. Молодой человек проходил подготовку для будущих полицейских.
Как сообщает РИА "Омск-информ", инцидент произошёл в здании учебного центра Омской академии МВД России в посёлке Амурском.
Известно, что молодой человек приехал из Называевского района, чтобы пройти подготовку для будущих правоохранителей.
Отмечается, что пресс-службе УМВД России по Омской области подтвердили факт произошедшего. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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