Стали известны новые данные о поножовщине в пермской школе

Представители частной организации "Аякс-безопасность" заявили о том, что подростков, которые устроили поножовщину в пермской школе, обезоружил охранник их фирмы.

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Сообщается, что сотрудники компании приехали в школу в течение пяти минут после того, как была нажата тревожная кнопка. "Мальчики были в крови. Охранник выбил нож из рук одного из них и растащил подростков друг от друга в разные стороны. Убедившись, что они не оказывают сопротивление и не представляют угрозы, охранник открыл окна в помещении, так как здесь было задымление", - говорится в сообщении предприятия.

При этом были даны пояснения, как подросток, не имеющий магнитного пропуска, смог войти в школу. По словам сотрудника предприятия, "проход в школу осуществляется через турникет. Около 10 часов в учреждение зашли два подростка - учащиеся школы... Один из мальчиков прошел через турникет, приложив свой магнитный пропуск, у другого подростка пропуска не было и охранник записала его данные в журнал, который в таких случаях передается учителю".

Согласно данным следствия, 15 января в школе произошла драка между бывшим и нынешним учениками, в ход пошли ножи. Их пытались разнять преподаватель и школьники из четвертого класса. В итоге пострадали 15 человек.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что подростки напали с ножами на школьников. Пострадали ученики четвертого класса и преподаватель.

Как сообщили в министерстве территориальной безопасности края, в настоящее время преступник задержан.

Стало известно, что, по некоторым данным, "16-летний Лев Биджаков (настоящее имя организатора нападения на школу в Перми) и его друг Александр решили напасть на учеников из-за оскорбления в социальных сетях. Ученики 127-й школы уверяют, что все произошло из-за новогоднего поздравления админа местного паблика: "С Новым Годом, псы".

Льва сильно возмутило подобное панибратское отношение к его персоне. Будучи поклонниками тематики "Колумбайна" (массовое убийство в школе в США), Лев и его друг Саша решили провести показательную месть".